Confidenciales Enrique Gómez Martínez, otro precandidato presidencial que dio positivo para covid-19

El precandidato presidencial de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, no escapó de la covid-19 que tiene en máxima alerta a las autoridades de salud en el país.

Este miércoles, en diálogo con SEMANA, confirmó que fue diagnosticado positivo para coronavirus y que desde el 31 de diciembre permanece aislado en su apartamento en Bogotá.

El contagio, según contó, al parecer se produjo en Cali, donde asistió a la inauguración de una sede política a final de año. Allí atendió al público y dialogó con líderes sociales. “Lo propio de la política”, narró.

Gómez Martínez dijo que, por experiencia propia, las vacunas sí funcionan. Él, por ejemplo, hoy padece un resfriado complejo, pero hasta el momento no ha requerido ser trasladado hasta un centro médico. “A mí ya me había dado covid antes y me dio más duro. En esta ocasión, presento un resfriado fuerte”, informó.

Gómez Martínez, quien espera terminar su aislamiento entre el jueves y el viernes, es el segundo precandidato presidencial que confirmó recientemente que tiene covid-19.

La exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también le contó a SEMANA que fue diagnosticada positiva tras un almuerzo con una de sus asistentes que, sin saberlo, tenía el virus. La vallecaucana, quien ha padecido tres veces covid-19, tampoco presenta mayores síntomas.

Los casos positivos de coronavirus entre algunos precandidatos presidenciales se da justo cuando Iván Duque advirtió que el país podría presentar hasta 40.000 contagios de covid-19 diarios como consecuencia de la variante ómicron que ya circula en varias regiones de Colombia.