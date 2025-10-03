Esquema de Alfredo Saade sufrió grave accidente en el Caribe: “El equipo está siendo evaluado”

El exjefe de despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, compartió que su esquema de seguridad sufrió un grave accidente al llegar a la ciudad de Codazzi, en el departamento del Cesar.

“Lamento informar que mi esquema de seguridad acaba de sufrir un grave accidente llegando a la ciudad de Codazzi, en el departamento del Cesar. Muy agradecido con el señor alcalde, Hernán Baquero, por su ayuda inmediata. El equipo está siendo evaluado, oramos a Dios para que traiga sanidad. Estaré informando cómo evolucionan”, dijo.

#aestahora lamento informar que mi esquema de seguridad acaba de sufrir un grave accidente llegando a la ciudad de codazzi en el departamento del cesar.

Muy agradecido con el señor alcalde hernan baquero por su ayuda inmediata.

El equipo esta siendo evaluado oramos a Dios para… pic.twitter.com/1N7qGbDsyd — pastor saade presidente (@alfredosaadev) October 3, 2025

Además, compartió una fotografía en la que se ve la camioneta volcada y fuertemente chocada, con golpes en el vidrio panorámico delantero. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los escoltas de Saade.

Recientemente, el exjefe de despacho se había quejado porque supuestamente le habían reducido el esquema de seguridad, luego de haber dicho que sería precandidato presidencial. Eso generó diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien compartía gabinete.

El pasado 23 de septiembre, cuando se encontraba en Medellín, denunció que supuestamente la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le estaría brindando garantías para ese proceso.

“La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos, muy agradecido con la Policía Nacional que nos está prestando el servicio, pero infortunadamente ellos no tienen un vehículo disponible, inmediatamente para poder transportarme”, dijo.

Saade contó que, por lo tanto, tomaría un taxi para sus desplazamientos y le reclamó a Benedetti porque no le estarían dando garantías a los precandidatos.

Por su parte, el ministro Benedetti le contestó que, si quería, le pagaba el transporte. “¿Quién es Saade?”, aseguró en un primer momento, y luego se refirió a su protección.

Alfredo Saade ha reclamado por su esquema de seguridad. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Él ya tiene seguridad. En el último comité se le adjudicaron unos carros. Yo pregunté qué había pasado con el pastor Alfredo Saade y me respondieron que él pide vehículos en la mañana como si eso fuera una especie de agencia de alquiler de carros, como ‘oiga, mándeme un carro’. Eso me dijeron de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, afirmó Benedetti.

Y remató: “Si es así, díganle a Saade que yo le pago el Uber”.

Saade le pidió a Benedetti que “respete” a los precandidatos presidenciales, pues la responsabilidad del Ministerio del Interior es brindar seguridad a los aspirantes a ese proceso político.

“Si le quedó grande, renuncie al cargo. Esto no es un juego, le recuerdo que ya hay un precandidato asesinado y no queremos que la sangre empiece a correr en Colombia por su responsabilidad. Sea serio con los precandidatos a la Presidencia”, reclamó Saade.