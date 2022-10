Confidenciales “Este Gobierno no está proponiendo una solución”: el sablazo de Paloma Valencia al mandato de Gustavo Petro

La senadora Paloma Valencia afirmó este miércoles que el gobierno del presidente Gustavo Petro no está proponiendo una solución al problema de los negocios ilícitos.

“Yo tengo que decirlo enfáticamente: este Gobierno no está proponiendo, como no se propuso en la negociación con las Farc, una solución frente al problema de los negocios ilícitos. Yo lamento informarles que el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas, por muy poético y bonito que les haya parecido a muchos, no va a tener un efecto inmediato ni el corto ni en el mediano plazo”, dijo la congresista del Centro Democrático durante una intervención en el Senado.

Valencia señaló que la regulación de las drogas no es viable y aseguró que el narcotráfico seguirá siendo un “dolor de cabeza” para el país.

“La realidad es que el narcotráfico va a seguir siendo un dolor de cabeza para este país porque, a pesar de que avance el proyecto del senador (Gustavo) Bolívar del uso recreacional de la marihuana y el de la cocaína para efectos de regularización, la realidad es que ni este país va a consumir toda la cocaína que producimos ni ningún país no las va a comprar. Ni Estados Unidos va a permitir la entrada de cocaína colombiana, ni los países europeos, ni China, ni Rusia”, dijo.

La congresista, igualmente, señaló que la criminalidad se acaba en el momento en que se termine con los negocios ilegales.

“La pregunta es qué vamos a hacer con el narcotráfico aquí y ahora. Yo le quiero pedir responsabilidad al gobierno sobre este tema. Porque yo encuentro absolutamente inoficioso para este país darles beneficios a los criminales si eso no se va a traducir efectivamente en que la criminalidad se acabe. La criminalidad no se acaba porque usted negocie con los criminales, se acaba porque usted acaba con los negocios ilegales que son los que financian la violencia en este país”, sostuvo.