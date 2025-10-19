Suscribirse

COLOMBIA-EE.UU.

Exfiscal Francisco Barbosa vaticina el destino de Petro con justicia americana

Llueven pronunciamientos en medio de la tensión entre Estados Unidos y el gobierno nacional, tras declaraciones de Trump en las que tilda a Petro de ‘líder del narcotráfico’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de octubre de 2025, 8:15 p. m.
El exfiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro.
El exfiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El exfical Francisco Barbosa se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro, en medio de la situación tensa que se ha registrado este domingo entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos.

Barbosa dijo se refirió a Petro como “una vergüenza”, señalando además que si quería ser un líder global, lo estaría logrando, pero con un liderazgo atado al narcotráfico.

El exfiscal retomó la definición que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del mandatario colombiano, al señalarlo como “líder del narcotráfico que fomenta la producción de droga”.

En ese sentido, Barbosa argumentó que todo lo que está sucediendo en la relación bilateral se debe a varias circunstancias. “La solicitud de suspensión de órdenes de captura de narcos con fines de extradiciones, a los que nunca accedí como fiscal general; al vínculo de su gobierno con el narcotráfico gracias a la paz total. Pero también, a la posible obstrucción a la justicia americana en materia de extradiciones, y al aumento de cultivos ilícitos y a entregarle el país a los criminales".

¿QUÉ HAY DETRÁS del proyecto de paz total del Gobierno de Gustavo Petro? | El Debate

‘Pablo Escobar se hubiera sentido cómodo en gobierno de Petro’

El exfiscal también recordó que en enero de 2023 había argumentado que “Pablo Escobar se sentiría cómodo en su gobierno” y ahora considera que no estaba equivocado.

Barbosa subrayó que habría que agradecerle a Petro que ahora Colombia sea gracias a usted un ejemplo en el mundo como “país mafioso y descertificado”.

Completó su sablazo contra el presidente Petro diciéndole que hoy tenemos un presidente “sin visa a Estados Unidos y sin dignidad internacional”, manifestó el exfiscal.

De antemano, Barbosa vaticinó cuál será el destino de Petro: ”ponerle la cara a la justicia americana. Sus funcionarios también deben prepararse para lo que se les viene encima. El 7 de agosto de 2026 está próximo".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco departamentos con hechos de violencia y 28 posibles irregularidades electorales en elecciones de jóvenes. Balance del MOE

2. Cae acusación hacia Atlético Nacional por último penal pitado a favor: “fijos por partido”

3. Andrea Valdiri expuso lo que le dijo a Yina Calderón en el ‘ring’ de Stream Fighters 4; nadie lo notó

4. La instrucción que entregó el almirante Cubides a comandantes militares por elecciones en Colombia

5. Tensión en Colombia Sub-20 tras el Mundial: Alexéi Rojas no se calló por lo que dijo César Torres

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Francisco BarbosaGustavo PetroEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.