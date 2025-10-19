El exfical Francisco Barbosa se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro, en medio de la situación tensa que se ha registrado este domingo entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos.

Barbosa dijo se refirió a Petro como “una vergüenza”, señalando además que si quería ser un líder global, lo estaría logrando, pero con un liderazgo atado al narcotráfico.

El exfiscal retomó la definición que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del mandatario colombiano, al señalarlo como “líder del narcotráfico que fomenta la producción de droga”.

En ese sentido, Barbosa argumentó que todo lo que está sucediendo en la relación bilateral se debe a varias circunstancias. “La solicitud de suspensión de órdenes de captura de narcos con fines de extradiciones, a los que nunca accedí como fiscal general; al vínculo de su gobierno con el narcotráfico gracias a la paz total. Pero también, a la posible obstrucción a la justicia americana en materia de extradiciones, y al aumento de cultivos ilícitos y a entregarle el país a los criminales".

‘Pablo Escobar se hubiera sentido cómodo en gobierno de Petro’

El exfiscal también recordó que en enero de 2023 había argumentado que “Pablo Escobar se sentiría cómodo en su gobierno” y ahora considera que no estaba equivocado.

Barbosa subrayó que habría que agradecerle a Petro que ahora Colombia sea gracias a usted un ejemplo en el mundo como “país mafioso y descertificado”.

Completó su sablazo contra el presidente Petro diciéndole que hoy tenemos un presidente “sin visa a Estados Unidos y sin dignidad internacional”, manifestó el exfiscal.

De antemano, Barbosa vaticinó cuál será el destino de Petro: ”ponerle la cara a la justicia americana. Sus funcionarios también deben prepararse para lo que se les viene encima. El 7 de agosto de 2026 está próximo".