Confidenciales Exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía solicitó rectificación del concejal Roberto Ortiz por medio de una tutela, pero se la negaron

El Juzgado 27 Civil Municipal de Santiago de Cali declaró improcedente una acción de tutela elevada por el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía contra el concejal de Cali Roberto Ortiz.

La tutela buscaba que se le ordenara a Ortiz retirar una publicación realizada en sus redes sociales sobre una presunta injerencia de Abadía en la contratación de Empresas Municipales de Cali (Emcali) y rectificar lo dicho.

En el mes de septiembre, a propósito del escandaloso contrato firmado por Emcali con Unión Temporal AMI 2022 que incluía la compra de televisores por más de 42 millones y sillas por más de 17 millones, el concejal hizo una serie de acusaciones que vinculaban al destituido Abadía.

“Yo sí quiero denunciar esa nefasta unión para desvalijar Emcali, entre familiares del alcalde y el nefasto Juan Carlos Abadía, con la complacencia del señor alcalde… están llevando a Emcali a la quiebra, la están saqueando de frente...”, señaló Ortiz.

El funcionario dijo también: “Y no olvidemos que dos personajes que he mencionado aquí están imputados en cargos, están prontos a ser llevados a juicio, que la justicia se ha demorado… Juan Carlos Abadía y el propio alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, esperamos que la justicia opere, que la justicia actué, y no sigamos teniendo estos personajes que están llevando a la quiebra a nuestra ciudad y a Emcali”.

Para el Juzgado, las palabras de Ortiz resultaron “lamentables”, pero “no sobrepasan la esfera íntima (familiar) del accionante”. Por esta razón, niega “el amparo constitucional solicitado” por Abadía.

El concejal arremetió contra el exgobernador y el alcalde de Cali en sus redes sociales una vez conoció la decisión del Juzgado.

“El señor Juan Carlos Abadía y su socio, el alcalde Ospina, pretendían acallar mi voz de denuncia de sus irregularidades investigadas por las autoridades competentes y los órganos de control nacional. Jamás me intimidaré ante los que usan el poder en su propio beneficio”, puntualizó Ortiz.