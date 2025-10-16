Suscribirse

Exministro Guillermo Rivera le pide a Abelardo de la Espriella retirar video donde dice que dos líderes políticos no valen “ni una bala”

El precandidato presidencial responde a una pregunta que le hacen y su declaración ha generado todo tipo de reacciones.

Redacción Confidenciales
16 de octubre de 2025, 8:57 p. m.
Guillermo Rivera y Abelardo de la Espriella.
Guillermo Rivera y Abelardo de la Espriella. | Foto: SEMANA

El exministro Guillermo Rivera publicó un video en donde muestra su preocupación por unas declaraciones del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Se trata de una entrevista que le hizo una influencer donde, sonriendo, le pregunta: “¿bala para Daniel Quintero o para Gustavo Petro?“.

El aspirante presidencial respondió: “No, esos tipos no valen ni una bala. Que les caiga la justicia”.

Por esa razón, el video se volvió viral y Rivera le pidió al precandidato borrarlo de sus redes sociales al considerar que es un contenido violento para la campaña electoral.

El exministro Rivera pidió a otros aspirantes como Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y David Luna pronunciarse con su opinión sobre ese contenido que ha generado tanta polémica.

“¿No será posible un acuerdo entre todos los candidatos para eliminar de sus narrativas ese tipo de expresiones?“, dijo Rivera.

