Expresidente Iván Duque sorprendió con su talento de DJ en un fiesta privada; se llevó más de un aplauso

El expresidente Iván Duque no deja de sorprender. Este fin de semana, el exmandatario demostró, una vez más, su talento como DJ y deleitó a más de uno de los asistentes a una fiesta privada con sus mezclas en vivo. Me rehúso , del venezolano Danny Ocean, entre otros, se escucharon en medio de la celebración.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, expresó el dirigente político tan pronto salió de la Presidencia en agosto de 2022.