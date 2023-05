Confidenciales ¿Fracasará la reunión? Cuatro expresidentes no asistirán a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro

Para este miércoles –10 de mayo– está citada la reunión ordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro, en la que está previsto abordar los temas de mayor relevancia en el desarrollo actual de la política exterior de Colombia.

La última reunión ordinaria de esta comisión se realizó en agosto de 2017 cuando el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos. Sin embargo, la mayoría de los expresidentes colombianos no asistirá a dicho encuentro convocado en la Casa de Nariño y, por ahora, está previsto que Ernesto Samper asista. Sobre Juan Manuel Santos, no hay información sobre su asistencia, pero en este momento las relaciones no son las mejores con el mandatario colombiano y no acudiría.

Lo cierto es que Álvaro Uribe, Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria ya enviaron excusa a la Casa de Nariño y definitivamente no acudirán a la convocatoria del presidente Gustavo Petro.

“Por mi situación personal me disculpé de asistir a la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, pero he pedido una cita al canciller para hablar de la agenda propuesta”, dijo el expresidente Uribe.

Por mi situación personal me disculpé de asistir a la Comisión Asesora de RR Internacionales pero he pedido una cita al Canciller para hablar de la agenda propuesta — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 8, 2023

En el caso de Duque, Gaviria y Pastrana ya habían adquirido compromisos previos que les impiden acudir a la cita con el mandatario colombiano y así se lo dejaron saber en las comunicaciones enviadas. Sin embargo, SEMANA conoció que hay un malestar entre los expresidentes porque se pidió al Gobierno Petro informar cuál sería el orden del día y dicha información nunca se envió.

Los expresidentes consideran que convocar esta instancia para dialogar sobre el tema de Nicaragua ya no tiene sentido y que no hay más que hablar sobre ese tema. Así las cosas, los únicos que asistirían serían Samper y Santos, aunque este último expresidente podría cambiar de opinión.

Además de los expresidentes de Colombia, los demás miembros de dicha comisión son:

Senado de la República

- Iván Cepeda (Pacto Histórico)

- José Luis Pérez (Cambio Radical)

- Paola Holguín (Centro Democrático)

Suplentes

- Gloria Flórez (Pacto Histórico / Presidente Comisión Segunda)

- Lidio García Turbay (Partido Liberal)

- José Vicente Carreño (Centro Democrático)

Cámara de Representantes

- Mary Anne Perdomo (Pacto Histórico)

- Juana Carolina Londoño (Partido Conservador / Presidente Comisión Segunda)

- Gersel Luis Pérez (Cambio Radical)

Suplentes

- William Aljure (Citrep Meta)

- Elizabeth Jay Pang (Partido Liberal)

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya Secretaría Técnica es ejercida por la Secretaría General de la Cancillería, es el cuerpo consultivo del presidente encargado de estudiar los asuntos que el jefe de Estado someta a su consideración en temas como: Política internacional de Colombia, negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos, seguridad exterior de la República, reglamentación de la carrera diplomática y consular, proyectos de ley sobre materias propias del ramo de relaciones exteriores, entre otros.

Los conceptos de la Comisión no tienen carácter obligatorio y son reservados, salvo cuando ella misma, de acuerdo con el presidente de la República, ordene su publicidad. Asimismo, la Comisión tiene dos tipos de reuniones: ordinarias, como cuerpo consultivo, que son convocadas por el presidente de República; informativas, que son convocadas por el ministro de Relaciones Exteriores.

Según la Ley 68 de 1993 se establece que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores está integrada por los expresidentes de la República elegidos por voto popular, por tres miembros elegidos por el Senado de la República con sus respectivos suplentes, tres miembros elegidos por la Cámara de Representantes con sus respectivos suplentes y dos miembros designados por el presidente de la República con sus respectivos suplentes.

Mediante el Decreto 2349 de 2022, el presidente Gustavo Petro designó a cuatro integrantes de la Comisión: Julio Londoño Paredes y Jorge Enrique Valencia, como principales; Camilo Reyes Rodríguez y Juana Laura Victoria García Matamoros, como sus respectivos suplentes.