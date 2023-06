Confidenciales Francia Márquez dijo ante comunidad internacional que “muchos medios de comunicación nos atacan con visceralidad”

La vicepresidenta Francia Márquez se sumó a las críticas del Gobierno Petro contra los medios de comunicación en Colombia y en un escenario internacional señaló a los periodistas como culpables de que la mujer no tenga mayor participación en los diferentes escenarios.

Según Márquez, en Colombia “el patriarcado quiere mujeres que no digan nada, sobre todo si somos progresistas y hay una molestia por aquellas mujeres que vienen de luchas sociales, de los pueblos y con ganas de justicia social”.

En ese escenario, Márquez señaló que muestra de todo ello es que “no es casualidad que muchos medios de comunicación nos atacan con visceralidad”.

A juicio de la vicepresidenta, en Colombia no gustan de las mujeres que quieren hacer cambios sociales y que hay muchas agresiones en contra de quienes quieren luchar.

“Nuestros relatos son caricaturizados, no es casualidad que nuestros logros sean minimizados. Los ataques en mi contra no solamente son por lo que propongo, también por lo que represento. Me cuestionan cómo me visto, cómo hablo, cómo me siento y por todo”.

En el Foro ‘Mujeres de América: Por los derechos y el bienestar’, que se adelantó en Ciudad de México, Márquez reiteró que en Colombia hay múltiples actos racistas, aunque reconoció que en la región hay avances sociales.