Confidenciales
Francisco Barbosa celebró fallo a favor de Uribe: “Quedó claro el ensañamiento que se dio contra el expresidente”
El exfiscal destacó el trabajo que realizó en el ministerio público sobre este caso.
El exfiscal Francisco Barbosa aseguró que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en segunda instancia, es la demostración de que su administración en el ministerio público tenía la razón.
“Queda demostrada con la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe que la Fiscalía que yo presidí y los dos fiscales autónomos e independientes que solicitaron la preclusión de esa investigación no se equivocaron”, señaló Barbosa.
El exfiscal celebró la decisión de los magistrados de declarar inocente al exmandatario, en medio del proceso que lo enfrentó con el senador y precandidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el que se le acusaba de los supuestos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
“Queda claro también el ensañamiento que se dio contra el expresidente Uribe en esa sentencia aberrante de primera instancia y en esa acusación que nunca se debió presentar por parte de la Fiscalía General de la Nación”, aclaró Barbosa.
El exfiscal aseguró que ahora Uribe Vélez tiene la dignidad intacta y está en libertad, mientras que su contradictor, el senador Cepeda, está montando sobre una candidatura presidencial que lanzó justo después de la sentencia de primera instancia.
“Y el presidente Gustavo Petro sin visa, sin dignidad, con el país descertificado, perseguido y mirado como un hazme reír internacional y sobre todo con la posibilidad de ser judicializado en los Estados Unidos”, concluyó Barbosa.
