Francisco Barbosa le deja claro mensaje a Petro: “Prepárese para responderle a la justicia americana a partir de agosto de 2026″

El exfiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que dio en las que cuestionó el por qué no se habría investigado al capo Sebastián Marset, en medio del proceso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Barbosa le recordó a Petro que durante su administración se logró la condena contra nueve de los acusados por ese caso de homicidio y cuestionó que uno de los testigos clave haya sido asesinado en la cárcel.

“Responda, más bien: ¿por qué usted se reunió con el presunto contrabandista alias Pitufo? ¿Qué habló con él? ¿Por qué su campaña, según lo que se informó, le recibió plata? ¿Por qué no fue extraditado a Colombia? ¿Por qué utilizó un avión de alias Pitufo, según denuncias públicas, para beneficio de su campaña?”, increpó el exfiscal al presidente.

Barbosa le preguntó a Petro si él le habría recibido dinero a Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, para financiar su campaña a las elecciones presidenciales de 2022, con las que consiguió llegar a la Casa de Nariño. Además, también le invitó a preguntarle a Salvatore Mancuso sobre el destino de los bienes de los paramilitares.

“¿Tiene usted visa a los Estados Unidos? ¿Tiene relaciones con narcotraficantes? ¿Ha negociado usted votos con ellos? ¿Nos puede decir qué gestiones hacía su hermano en La Picota? ¿Existen relaciones de sus familiares con lavadores de dólares o narcotraficantes? ¿Por qué tan ofendido con los que no nos dejamos manosear? Prepárese más bien para responderle a la justicia americana a partir del 7 de agosto de 2026″, le dijo el exfiscal al mandatario colombiano.