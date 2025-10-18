Jalón de orejas de Germán Vargas Lleras al alcalde Carlos Fernando Galán por vandalismo en Bogotá

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras envió un duro mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en medio de los actos vandálicos que ocurrieron este viernes en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos.

Los disturbios se registraron frente a la Embajada de Estados Unidos, luego de que un grupo de manifestantes atacara la sede diplomática con artefactos incendiarios y objetos contundentes.

El líder político se quejó por las agresiones de los manifestantes a los miembros de la fuerza pública, además de los otros casos que han venido sucediendo en la capital del país en las últimas semanas.

“Completamos varias semanas, doctor Galán, y Bogotá sigue vandalizada”, comenzó el mensaje que escribió el exvicepresidente, a través de sus redes sociales, haciendo referencia a los hechos del viernes, 17 de octubre.

“Nadie reacciona, no hay detenidos, nadie responde y, muchísimo menos, sus gestores de convivencia: una partida de burócratas inútiles, sin ninguna autoridad. Y esto no será más que el principio. ¿O usted dejó de ser la máxima autoridad de la Policía en la ciudad? ¡No más excusas!“, señaló.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras le envió un mensaje al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. | Foto: Tomada de @German_Vargas