Confidenciales
“Fue una paliza”: Martha Peralta habla de la pérdida del Gobierno Petro en el Senado
La senadora del Pacto Histórico dijo que hay cosas por revisar en la coalición del Gobierno Petro.
La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, reconoció la derrota que vivió el Gobierno Petro este miércoles, 3 de septiembre, en el Congreso. Con amplia ventaja, Carlos Camargo se convirtió en el nuevo magistrado de la Corte Constitucional y le ganó el pulso a María Patricia Balanta, quien tenía el visto bueno del presidente.
Aunque se pensaba que la selección sería ajustada y se anticipó que la silla la tomaría la mujer por la influencia que tiene el Ejecutivo sobre las curules, las cuentas beneficiaron al exdefensor del Pueblo, quien contó con el respaldo de 62 senadores, mientras que la otra aspirante sumó 41 apoyos.
“Tendremos que revisar. Fue una paliza porque pensábamos que iba a estar muy reñido, incluso pensamos que podría haber empate. Aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada del Gobierno”, dijo la senadora del Pacto Histórico.
La molestia también se sintió en el Ejecutivo y ya se tomaron las primeras decisiones: la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, pidió las renuncias de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio, Diana Morales; y de TIC, Julián Molina.