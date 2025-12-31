Confidenciales

“Gobernar y legislar es escuchar y responder”: Wilder Escobar entrega su balance legislativo

El congresista presentó los resultados legislativos del 2025.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
31 de diciembre de 2025, 3:05 p. m.
Wilder Escobar, representante a la Cámara.
Wilder Escobar, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara de Representantes

El ingeniero industrial y especialista en finanzas públicas, Wilder Escobar, presentó su balance legislativo de 2025.

Según el congresista, el balance es positivo por las iniciativas que lideró para mejorar la calidad de vida de los colombianos con el lema que ha consolidado desde cuando fue alcalde de Samaná, Caldas: “gobernar y legislar es escuchar y responder”.

Según el balance reportado, entre sus mayores logros legislativos se cuentan el proyecto que creó el fondo Nacional para personas con discapacidad y sus cuidadores. “Esta iniciativa reconoce y respalda a miles de familias que históricamente han asumido solas la tarea del cuidado, garantizando apoyo, oportunidades y mayor bienestar para una de las poblaciones más vulnerables del país”, dice el balance.

Escobar lideró el artículo incluido en la Reforma Laboral que busca eliminar la edad como barrera de acceso al trabajo, generando incentivos para la contratación de jóvenes recién graduados y de personas mayores de 50 años, sectores que enfrentan las mayores dificultades para encontrar trabajo.

Confidenciales

Salud mental: la lucha de Olga Lucía Velásquez en el Congreso de la República

Confidenciales

Mario Hernández hace sugestiva sugerencia a los colombianos para antes del 31, tras anuncios de Gustavo Petro: “Aprovechen”

Confidenciales

Carlos Fernando Motoa revela la lista de los senadores que apoyaron el inicio del debate del control político a la emergencia económica

Confidenciales

“Los caminos del populismo son bien conocidos”: Iván Duque tras aumento del salario mínimo de Petro. Habla del espejo venezolano

Confidenciales

Sandra Forero revela lo que aumenta exactamente una vivienda de interés social con el nuevo salario mínimo

Confidenciales

Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

Confidenciales

Presidente del Concejo de Medellín interpondrá incidente de desacato contra Daniel Quintero por saltarse fallo de juzgado que lo obliga a retractarse

Turismo

Tres pueblos coloridos del Eje Cafetero que enamoran con su belleza y atractivos naturales, ideales para visitar en este fin de año

Turismo

La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Turismo

El municipio cafetero con nombre de ciudad italiana, un paraíso turístico ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, lideró la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario garantizando precios justos y condiciones dignas para los campesinos, reconociéndolos como sujetos de derechos y fortaleciendo la economía rural. En el ámbito ambiental ayudó a la creación de la Cátedra de Cambio Climático, buscando que desde las escuelas se logre la concientización necesaria, para cuidar el medio ambiente.

Escobar, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, fue uno de los ponentes del proyecto del presupuesto, logrando priorizar recursos estratégicos para el departamento de Caldas, destacándose la mejora del Hospital Santa Sofía de Manizales.

Más de Confidenciales

Wilder Escobar, representante a la Cámara

“Gobernar y legislar es escuchar y responder”: Wilder Escobar entrega su balance legislativo

Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara

Salud mental: la lucha de Olga Lucía Velásquez en el Congreso de la República

Esto fue lo que le dijo el presidente Petro al reconocido empresario.

Mario Hernández hace sugestiva sugerencia a los colombianos para antes del 31, tras anuncios de Gustavo Petro: “Aprovechen”

Carlos Fernando Motoa, senador ponente del proyecto de Ley 0378 de 2025.

Carlos Fernando Motoa revela la lista de los senadores que apoyaron el inicio del debate del control político a la emergencia económica

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque.

“Los caminos del populismo son bien conocidos”: Iván Duque tras aumento del salario mínimo de Petro. Habla del espejo venezolano

Sandra Forero, concejal de Bogotá

Sandra Forero revela lo que aumenta exactamente una vivienda de interés social con el nuevo salario mínimo

La acción fue interpuesta por el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco.

Activista del Centro Democrático demandó decreto de salario mínimo de Petro ante el Consejo de Estado

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Presidente del Concejo de Medellín interpondrá incidente de desacato contra Daniel Quintero por saltarse fallo de juzgado que lo obliga a retractarse

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

Juan Carlos Pinzón le pidió a la Procuraduría investigar a ministros por presunta participación en política en la promoción de la constituyente

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa advierte las consecuencias del aumento del salario mínimo por decreto de Petro: “Se despide pisoteando al país”

Noticias Destacadas