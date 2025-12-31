“Gobernar y legislar es escuchar y responder”: Wilder Escobar entrega su balance legislativo

El ingeniero industrial y especialista en finanzas públicas, Wilder Escobar, presentó su balance legislativo de 2025.

Según el congresista, el balance es positivo por las iniciativas que lideró para mejorar la calidad de vida de los colombianos con el lema que ha consolidado desde cuando fue alcalde de Samaná, Caldas: “gobernar y legislar es escuchar y responder”.

Según el balance reportado, entre sus mayores logros legislativos se cuentan el proyecto que creó el fondo Nacional para personas con discapacidad y sus cuidadores. “Esta iniciativa reconoce y respalda a miles de familias que históricamente han asumido solas la tarea del cuidado, garantizando apoyo, oportunidades y mayor bienestar para una de las poblaciones más vulnerables del país”, dice el balance.

Escobar lideró el artículo incluido en la Reforma Laboral que busca eliminar la edad como barrera de acceso al trabajo, generando incentivos para la contratación de jóvenes recién graduados y de personas mayores de 50 años, sectores que enfrentan las mayores dificultades para encontrar trabajo.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, lideró la Política Nacional de Mercadeo Agropecuario garantizando precios justos y condiciones dignas para los campesinos, reconociéndolos como sujetos de derechos y fortaleciendo la economía rural. En el ámbito ambiental ayudó a la creación de la Cátedra de Cambio Climático, buscando que desde las escuelas se logre la concientización necesaria, para cuidar el medio ambiente.

Escobar, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, fue uno de los ponentes del proyecto del presupuesto, logrando priorizar recursos estratégicos para el departamento de Caldas, destacándose la mejora del Hospital Santa Sofía de Manizales.