“Gobierno chambón”: Vicky Dávila defiende a trabajadores y pide a empresarios mantener aumento del salario mínimo del 23,7 %

Se siguen conociendo reacciones sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado, de suspender de manera provisional el decreto del salario mínimo que expidió a finales de 2025 el presidente Gustavo Petro.

Fue el caso de la candidata presidencial Vicky Dávila, quien expresó de manera directa la necesidad de que se aplique el aumento del 23 %, pero lanzando a su vez, una aguda pulla al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El Consejo de Estado acaba de suspender el aumento del salario mínimo. A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23,7 %. Yo, como presidente, doy esa garantía, pero también soy proempresa y vamos a trabajar por bajar impuestos y a dar incentivos a las empresas porque no las podemos dejar quebrar”, dijo la candidata que hace parte de La Gran Consulta por Colombia.

Vicky Dávila sigue arrasando en búsquedas en Google entre los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

También manifestó sobre un análisis que hizo de la decisión del alto tribunal: “Hoy están desesperadas y en crisis, muy especialmente las medianas, pequeñas, las micro. Si se acaban las empresas, por favor, se acaba el empleo. La culpa es del gobierno Petro, que es tan chambón. Todo lo hace de manera chambona. El decreto del aumento no cumple la normatividad según los magistrados. Pero eso hay que recomponerlo. Hay ocho días para hacerlo. Y lo tienen que corregir”.

“A los trabajadores no les pueden hacer conejo. Yo estoy con ellos. Esta es la consecuencia de la decisión de Petro de comprar las elecciones para darle la presidencia a Iván Cepeda, el heredero. No dejemos que se nos incendie el país. Les hago un llamado urgente a los empresarios, por favor, paguen la quincena con el aumento fijado”, insistió Vicky Dávila.

Y finalmente anotó: “Estoy segura de que vamos a encontrar un camino. Ahora pensemos en los trabajadores. ¡Qué infamia! ¡Qué infamia! Así no se puede jugar con ellos, claro. Hacen un decreto chambón con fines electoreros y se lavan las manos en este gobierno corrupto. Son destructivos, se llevan por delante al que sea, esta vez a los trabajadores. Así no”.

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

Finalmente, en medio de la decisión del Consejo de Estado, le dio un plazo de ocho días al Gobierno del presidente Petro para que argumente de manera más sólida el aumento que hizo del salario mínimo ubicándolo en el 23 %.