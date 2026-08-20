La ola de solidaridad de los empresarios colombianos sigue creciendo. A las campañas adelantadas durante el Congreso de la Andi, donde el sector privado sumó más de 200.000 millones de pesos en una jornada de dos días y medio, lo que continúa después de ese evento, se han ido sumando otros líderes empresariales.

Este jueves 20 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó que conversó con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, y el resultado de dicha conversación es una donación de $110.000 millones que se suman a la causa de apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país.

Así las cosas, el mandatario manifestó su agradecimiento por lo que consideró “un extraordinario gesto de solidaridad y compromiso con Colombia”.

El Grupo Bolívar, con más de 70 años en el mercado colombiano, es la matriz empresarial que controla varias empresas clave, como el Banco Davivienda, Constructora Bolívar y Seguros Bolívar. Es decir, se mueve en sectores relacionados con los servicios financieros, los seguros y la construcción. Miguel Cortés Kotal es el presidente de la organización empresarial desde abril de 2011. Tomó el cargo en reemplazo de su padre, José Alejandro Cortés, quien lideró la organización por más de cinco décadas.

Al anunciar la donación, De La Espriella destacó el papel que ha jugado el empresariado colombiano en los momentos difíciles que enfrenta el país. “Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, dijo el mandatario.

Manizales Foto: Alcaldía de Manizales / API

La afectación que dejó el terremoto del 10 de agosto toca a 15 departamentos y 476 municipios del país. Las cifras más recientes dan cuenta de 153.336 familias damnificadas, es decir, unas 282.709 personas.

Hasta el momento se registran 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas.

En términos de la infraestructura física, se contabilizan 163.492 viviendas con algún tipo de afectación, mientras que otras 31.461 fueron destruidas totalmente, como consecuencia de la emergencia.