Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

El presidente y el exmandatario se han enfrascado en varios roces.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 11:16 p. m.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe se han enfrascado en varios choques.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe se han enfrascado en varios choques. Foto: Colprensa/Presidencia

Continúan las pullas por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra del exmandatario Álvaro Uribe. En esta ocasión, el mandatario colombiano criticó la seguridad democrática, una de las políticas del gobierno de Uribe.

En medio de un discurso que dio Petro en Tumaco, Nariño, el jefe de Estado expresó que se diferencia de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, porque —según él— esta se medía con muertos.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

De acuerdo con lo que dijo el mandatario, esa política se basaba en “¿Cuántos muertos traes? Ten esta medalla. ¿Cuántos muertos hiciste? Ten un pollo. ¿Cuántos muertos hay en ese territorio?, y te vuelves coronel o te vuelves general”.

“Eso ya lo habíamos vivido hace como un siglo, por allá en 1950 y pico. Y quedaron 300 mil campesinos destrozados entre ellos mismos, simplemente porque uno se ponía algo azul y el otro se ponía algo rojo”, expresó el jefe de Estado.

Sumado a ello, agregó: “Y el color ese no diferenciaba la pobreza ni del que iba de azul ni del que iba de rojo. Eso sí, se quedaron con la tierra del café, en ese entonces, y por eso se fueron llenando estas selvas de gente, mientras que las selvas del Amazonas, al otro lado de la cordillera, el río Caquetá, de liberales que huían por allá del Huila y del Tolima”.

“Ahora estamos aquí, en este momento, y lo que tenemos que definir es si repetimos esa historia una y otra vez como los pescaditos de oro que hace, o hacía, Aureliano en los famosos Cien años de soledad”, finalizó Petro.

