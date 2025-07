Gustavo Petro enciende nueva controversia al hablar de un extranjero que “no tienen derechos en Colombia”. ¿A quién se refiere?

Un mensaje del presidente Petro en la noche del sábado ha desatado controversia en el país. En este, el primer mandatario escribe: “Debo anunciar que un extranjero sin derechos en Colombia, no puede ni debe atacar a su presidente. Colombia se respeta. Tomaré las medidas del caso de esta intervención política extranjera".

Desde entonces, muchos se han preguntado a quién podría ir dirigido ese dardo. Aunque el primer mandatario no es claro al respecto, la respuesta más probable es que se podría tratar de Joseba Grajales, el empresario español dueño del grupo Keralty.

Petro comparó varias veces el robo de la salud con la conquista española. Y luego dijo: “Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me recibe todavía con abrazos y besos”.