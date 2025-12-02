Suscribirse

Gustavo Petro presenta el cuadro que le pintó un mesero de restaurante. “Veo un artista en él”

El presidente compartió en su cuenta de X el regalo que le hizo un ciudadano de Sucre.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
Gustavo Petro presentó la obra de Joaquín López de la Ossa | Foto: Presidencia

Los presidentes suelen recibir regalos a menudo. Pero hay unos que suelen llegar más al corazón de los mandatarios. En esta oportunidad, Gustavo Petro presentó una obra que le gustó mucho.

Contexto: Petro, en un trino de medianoche, le responde a Uribe: “Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar”

Se trata de un cuadro que hizo un mesero de un restaurante y que le llegó como obsequio de Navidad. “Veo un artista en él”, dijo el primer mandatario al compartir en X la imagen que proyectó el artista.

“Se llama Joaquín López de la Ossa, nacido en San Luis, Sucre. He visto sus demás obras y son geniales”, agregó.

En su cuenta de Instagram el artista había presentado su cuadro hace un par de semanas. “Ha sido un gran reto esta obra. Es bastante simbólica. La acabo de terminar… Un homenaje a una verdadera democracia y respeto a nuestra soberanía como nación”.

Allí se ven personajes de la historia del país como Simón Bolívar, Luis Carlos Galán, Gabriel García Márquez, Pablo Escobar y Jaime Garzón. Pero el que más resalta es el presidente actual.

