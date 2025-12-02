Gustavo Petro presenta el cuadro que le pintó un mesero de restaurante. “Veo un artista en él”

Los presidentes suelen recibir regalos a menudo. Pero hay unos que suelen llegar más al corazón de los mandatarios. En esta oportunidad, Gustavo Petro presentó una obra que le gustó mucho.

Se trata de un cuadro que hizo un mesero de un restaurante y que le llegó como obsequio de Navidad. “Veo un artista en él”, dijo el primer mandatario al compartir en X la imagen que proyectó el artista.

Esta obra la hizo un mesero de restaurante y me hizo este regalo de navidad. Veo un artista en él.



Se llama Joaquín López de la Ossa, nacido en San San Luis, Sucre. He visto sus demás obras y son geniales. pic.twitter.com/C6zhtm5zsB — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

“Se llama Joaquín López de la Ossa, nacido en San Luis, Sucre. He visto sus demás obras y son geniales”, agregó.

En su cuenta de Instagram el artista había presentado su cuadro hace un par de semanas. “Ha sido un gran reto esta obra. Es bastante simbólica. La acabo de terminar… Un homenaje a una verdadera democracia y respeto a nuestra soberanía como nación”.