Iván Name contra Luis Fernando Velasco: “ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”

El presidente del Congreso Iván Name sigue bastante molesto con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien en una declaración apresurada indicó que el congresista de la Alianza Verde logró el triunfo en la plenaria tras conformar “una coalición de líderes políticos tradicionales”.

A Name ese comentario no le gustó y respondió que Velasco hizo parte de ese grupo de líderes políticos tradicionales, pero que salió porque no pudo sostenerse en el Congreso.

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno”.

Pero Name no paró allí e indicó que no permitirá que Velasco se entrometa en asuntos del Legislativo porque debe respetar la separación de poderes.

“No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo, que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”, dijo Name.