José Salvador Albornoz, el hombre de 101 años de edad que salió en Cali a rechazar la violencia

Entre las historias curiosas que dejó la Marcha del Silencio este domingo en Colombia se encuentra la historia de un hombre de 101 años, quien, pese a su avanzada edad, no tuvo reparos en salir a la movilización en la ciudad de Cali, para pedir por el cese de la violencia en el país.

“ Quiero esta Colombia en paz, ese es el llamado ”, manifestó el hombre de 101 años de edad, quien reconoció que “en tantos años que tengo no había visto yo este país tan mal. Quiero a Colombia en paz”, insistió.

Frente a la pregunta sobre cómo ha hecho para mantenerse tan lúcido y tan vital en estos 101 años de vida, el hombre no dudó en asegurar que la esencia está en “vivir en paz toda la vida”.

“No tomé, no trasnoché, no fumé, estuve toda la vida trabajando honradamente”, manifestó el hombre, que sin importar la edad salió a rechazar la violencia en Colombia.