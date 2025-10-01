Suscribirse

Juan Manuel Santos pide que Colombia firme la “paz con la naturaleza”. Este fue su mensaje

El exmandatario habló en la semana de la biodiversidad en Cali.

1 de octubre de 2025, 12:39 p. m.
El expresidente Juan Manuel Santos habla en la semana de la biodiversidad en Cali. | Foto: Semana de la biodiversidad

La semana de la biodiversidad ha reunido en Cali a decenas de personajes públicos y líderes sociales. Este martes, una de las conversaciones más relevantes fue la del expresidente Juan Manuel Santos con el director de Portafolio, Jaime Pumarejo.

“Hacer la paz con la naturaleza es condición indispensable para que la paz entre los seres humanos sea estable y duradera”, aseguró el exmandatario que lideró la firma de la paz con las Farc hace ocho años.

El expresidente recordó que cuando llegó al poder hizo una ceremonia previa a su posesión en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Me dieron un bastón de mando. Me dijeron: le damos nuestra bendición, pero le damos un mandato. Sé que usted quiere hacer la paz con las partes. Ese es el primer mandato. Pero el segundo mandato es haga la paz con la naturaleza”.

Contexto: Cali inauguró su semana de la biodiversidad

“El Acuerdo de Paz debía unirnos a todos para implementarlo y ojalá nos unamos todos para defender lo más importante que tenemos, que es nuestra naturaleza“, agregó.

El exmandatario aseguró que el planeta hoy enfrenta cuatro riesgos que pueden poner en jaque su existencia: “Uno de ellos es la posibilidad de una guerra nuclear, otro problema existencial es el cambio climático, el tercero es el riesgo de pandemias y el cuarto, la inteligencia artificial.”

