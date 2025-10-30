Suscribirse

Confidenciales

Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella, niega que le hayan embargado los bienes

El integrante del Centro Democrático ha denunciado una persecución política por hacerle oposición al Gobierno Petro.

Redacción Confidenciales
30 de octubre de 2025, 7:44 p. m.
Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella.
Juan Sebastián Abad, exalcalde de La Estrella. | Foto: Archivo particular

Este jueves, 30 de octubre, empezó a correr el rumor en redes sociales sobre un supuesto embargo de bienes al exalcalde de La Estrella, Antioquia, por presuntos problemas en el acueducto de Pueblo Viejo.

Las versiones indicaban que al integrante del Centro Democrático le habían embargado todos sus bienes por el proceso que se adelanta por esa obra.

Sin embargo, el exmandatario publicó un comunicado donde niega esa medida y asegura que hay una persecución en su contra.

“No tengo ningún embargo de bienes (…) Durante mi administración, el contratista que inició la primera fase del Plan Maestro suspendió las obras, priorizando el cuidado de los recursos públicos de los siderenses y reformulando el proyecto para garantizar el suministro del agua potable en Pueblo Viejo, que hoy es una realidad”, dijo.

En el comunicado, explica detalladamente todo lo que se hizo en esa obra, niega el embargo y asegura que en su administración se cumplió con todo lo pactado.

