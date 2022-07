Confidenciales ¿Julián Bedoya se reunió con Gustavo Petro en Italia para hablar de la Contraloría?

El exsenador Julián Bedoya ha intentado, fallidamente, convocar reuniones con integrantes del Partido Liberal y representantes del gobierno que asumirá el 7 de agosto con la finalidad de hablar sobre la elección del próximo contralor.

Como esas convocatorias no han resultado, Bedoya está afirmando a sus excompañeros que estuvo en Florencia (Italia) hablando con el presidente electo Gustavo Petro sobre ese tema.

La noticia no se sabe si es cierta porque algunos liberales dicen que Bedoya tiene un afán desmedido para juntar a la colectividad con el Gobierno entrante para tocar ese tema. Lo cierto es que lo que está diciendo el excongresista no se ha comprobado y Petro no ha hecho referencia a ese supuesto encuentro.

Según congresistas de la colectividad, Bedoya también les dijo que en la conversación se tocó el tema de la presidencia del Senado para el segundo año y que allí, lo más seguro, es que Juan Diego Echavarría asuma esa dignidad. Según el relato del exlegislador el encuentro con el mandatario electo duró 20 minutos. ¿Habrá foto de ese supuesto encuentro con el cuestionado excongresista?

La elección del próximo contralor general se hará el 3 de agosto de una lista de 10 aspirantes que fueron elegidos hace dos meses.

A Bedoya le “quitaron” su título por supuestamente incurrir en trampa para graduarse como abogado. El exsenador dice que es una persecución. Sin embargo, sus excusas y explicaciones no han sido suficientes para que la Corte Suprema no lo siga investigando.