Confidenciales La apuesta de César Gaviria para convertir al liberalismo en partido de gobierno

En la noche de este martes, 9 de agosto, el expresidente César Gaviria adelantó una reunión en su casa a la que invitó a los 48 congresistas de la colectividad para hablar de la postura frente al gobierno de Gustavo Petro.

A la reunión, Gaviria no invitó a los ministros de Vivienda, Catalina Velasco; y de Justicia, Néstor Osuna. Sin embargo, el Gobierno los envió como emisarios. Para muchos, los jefes de cartera son cuota del liberalismo, pero los legisladores no sienten una representación política con ellos.

Aunque las conclusiones del encuentro aún no se conocen, en la bancada liberal hay malestar al considerar que no tuvieron representación política en el gabinete ministerial. Por ello, Gaviria está intentando recomponer el diálogo para que no se enfríen las relaciones entre la colectividad y Gustavo Petro.

La molestia de los congresistas llegó a tal punto que pidieron a Gaviria no apoyar la reforma tributaria y declararse en independencia frente al nuevo Gobierno. Sin embargo, la idea del expresidente es que la colectividad sea de gobierno y que los legisladores queden conformes.

La visita de los dos ministros a esa reunión ayudó a calmar los ánimos y seguramente en las próximas horas se conocerán las conclusiones de dicho encuentro.