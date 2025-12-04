Confidenciales
La licencia por cólicos menstruales ya entró en vigencia en el sector público
Esta es una de las disposiciones de la reforma laboral que aprobó el Congreso de la República.
Aunque la aprobación de la reforma laboral sigue generando un amplio debate en diferentes sectores, uno de sus artículos ya entró en vigencia y se puso en marcha en el sector público.
Se trata de la licencia que se le otorga a las mujeres para acceder a una licencia remunerada por los cólicos menstruales incapacitantes, aunque tendrá que ser demostrado con un certificado médico.
El Gobierno Petro informó que en RTVC ya se puso en marcha esta medida y el gerente Hollman Morris firmó la resolución para que las mujeres puedan acceder a esta licencia cuando sea necesario.
“En RTVC, el bienestar menstrual es un derecho. Como gerente general del Sistema Nacional de Medios Públicos del Estado Colombiano, procedo a firmar la resolución 273 por la cual se implementa un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes, funcionarias públicas de RTVC”, señaló Morris.
La licencia, según la reforma laboral, la podrán reclamar aquellas mujeres con síntomas incapacitantes y que cumplan con los requisitos de la ley, como presentar un certificado médico que confirme la condición médica.