La nueva valla que apareció en Cali: “Ni un voto más por Petro”

Este viernes, 29 de agosto, se instaló una nueva valla en las calles de la capital del Valle del Cauca. El promotor fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

El mensaje publicado es el siguiente: “En Cali, ni un voto más por Petro”.

El político de Palmira, en oposición al Gobierno Petro en el Congreso, ha levantado su voz en rechazo a las políticas del Ejecutivo, principalmente en materia de seguridad y la violencia que golpea al país.

Recientemente, sentó posición sobre el trato que reciben los sectores que no están a favor del Gobierno:

“Gustavo Petro y sus secuaces piden que los demás bajen el tono, pero insisten en mantener la violenta retórica izquierdista contra los sectores de oposición”, dijo el senador.