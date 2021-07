Confidenciales La precandidatura de Ernesto Macías, la manzana de la discordia en el Centro Democrático

Tan pronto se conoció que el senador Ernesto Macías sería precandidato presidencial en su partido –el Centro Democrático–, estalló una controversia interna en esa colectividad.

Muchas de las bases empezaron a reclamar a través de las redes sociales y una fuente le confirmó a SEMANA que los teléfonos no han parado de sonar en el movimiento. Todos quieren saber si la noticia es cierta o no.

Hace apenas unos días, Macías trinó: “En el Centro Democrático abundan los aspirantes presidenciales, hasta hoy: María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Carlos Felipe Mejía, Rafael Nieto, Margarita Restrepo y Edward Rodríguez”.

No se sabe si, con la polémica desatada, la aspiración presidencial de Macías se concrete finalmente. Lo cierto es que él no tiene aún la bendición del jefe del partido, que es el expresidente Álvaro Uribe. Tampoco ha socializado sus planes en la colectividad y a algunos les dice que lo que quiere en últimas es repetir una curul en el Congreso. Aunque varios han expresado sus deseos de ser precandidatos, no se entiende por qué hay tanto malestar con la mera posibilidad de que Ernesto Macías se lance a la Presidencia.

Una fuente del partido le dijo a SEMANA que “si Macías se lanza, la elección se vuelve una recocha”.

En todo caso, cuando falta menos de un año para la elección, el Centro Democrático sigue sin definir quiénes serán sus precandidatos y cuáles serán las reglas de juego para llegar a un candidato único.