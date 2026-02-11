La propuesta para que más de un millón de jóvenes regresen a Colombia

El 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y por esa razón, se están conociendo propuestas de algunos de los aspirantes al Legislativo.

Cristian Arias, quien aspira a la Cámara con el aval de La Fuerza, aseguró que desde el Legislativo debe crearse una política para que regresen a Colombia más de 1,3 millones de jóvenes que se han ido por diferentes razones.

Según Arias, los jóvenes que se han ido están entre los 18 y 29 años por lo que se debe trabajar para acabar con esa situación.

“La cifra, que enciende alarmas en sectores políticos y académicos, se ha convertido en eje central de mi campaña y por eso propongo convertir a los jóvenes en motor directo de desarrollo económico regional e incluso nacional”, dijo.

Según el candidato, la salida de tantos jóvenes del país puede generar que el campo se quede sin personas para trabajar, sin jóvenes emprendedores y que estudien diferentes carreras.

“Mi propuesta conecta educación, empleo y emprendimiento con permanencia territorial, buscando crear condiciones reales para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades en su propia región”, reiteró.

El plan del candidato se apoya en tres ejes: convertir las tierras rurales en plataformas productivas articuladas con agroindustria e infraestructura; impulsar un Estado que actúe como socio del sector privado mediante esquemas de economía mixta y compras públicas inteligentes; y establecer incentivos tributarios graduales para empresas jóvenes durante sus primeros siete años.