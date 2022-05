Confidenciales Las críticas de Camilo Romero al gobierno Duque tras extradición de alias Otoniel

Este miércoles 4 de mayo se dio la extradición del exjefe del Clan del Golfo Dairo Antonio Úsuga, más conocido como alias Otoniel. Esto después que la Sección Segunda del Consejo de Estado levantara la medida cautelar emitida el pasado 28 de abril que había suspendido el proceso mientras se tomaba una decisión de fondo frente a una acción de tutela radicada por las víctimas del Bloque Centauros de las AUC y el Clan del Golfo.

Y aunque la extradición de Otoniel ha despertado muchos comentarios positivos entre el Gobierno y personas afines al presidente Iván Duque, los sectores de oposición no han visto con buenos ojos la forma en la que se decidió, inesperadamente, adelantar la extradición de este criminal sin antes responder sobre otras personas que estarían involucradas a sus actos delictivos.

Uno de los que criticó la decisión del Gobierno nacional fue el exgobernador de Nariño y precandidato presidencial por el Pacto Histórico Camilo Romero. El nariñense, desde su cuenta de Twitter, se refirió a la extradición del comandante del Clan del Golfo y además a la decisión de la moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano.

“El desgobierno de Iván Duque actúa con mano firme para su conveniencia. Hoy extraditaron ‘vía express” (sic) a alias Otoniel y hundieron la moción de censura contra el impresentable ministro de Defensa Diego Molano. Eficientes cuando se trata de la defensa de sus intereses”, escribió Romero en Twitter.

El comentario del exsenador se suma a varias voces de protesta contra el presidente, que según dicen los sectores de oposición, no solo respaldó la operación del Ejército que terminó con la vida de personas que no pertenecían a ningún grupo armado ilegal, sino que además actuó de manera inmediata para extraditar a Otoniel y que así no pudiese involucrar a más personas con el grupo criminal el Clan del Golfo.