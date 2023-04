Confidenciales Le llueven críticas a Inti Asprilla por borrar trino en el que propuso un “control de precios de la canasta familiar”

El senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, publicó un mensaje que causó un profundo debate. “Llegó la hora de hablar de control de precios en la canasta familiar. La carestía alimentaria llegó a un nivel invivible para los hogares colombianos”, afirmó Asprilla este miércoles 5 de abril a las 10:48 a. m.

Sin embargo, ante la oleada de críticas desde distintos sectores por su propuesta, el congresista de la Alianza Verde decidió borrar el mensaje posteriormente.

Pero eso no calmó los ánimos y varios le han reclamado por ese hecho y su propuesta. “Hey, Inti Asprilla, ¿se te borró? Se firme en tus creencias como Alfredo Saade, él sí no borra que quiere acabar con la democracia e instaurar la dictadura. Hasta hace ver el control de precios como algo no tan grave” (sic), aseguró el líder de Salvación Nacional, Nicolás Gómez.

Asimismo, varias personas han comparado su propuesta con decisiones que han tomado otros países de la región y que no han salido bien, entre ellas Argentina. “Hola, no te conozco, pero te hago un spoiler desde Argentina. En mi país venimos aplicando controles de precios hace varios años. No nos funcionó nunca. Al contrario, nos generó desabastecimiento de productos y aumentos en los precios. Es la peor receta posible”, le contestó a Asprilla el activista argentino Agustín Antonetti.

“La ignorancia económica de Inti Asprilla es supina. Control de precios solo traerá más escasez y, más temprano que tarde, más inflación y más pobreza. Control de precios atenta contra la libertad económica y, además, no hay un solo ejemplo exitoso. Mirar Argentina y Venezuela”, cuestionó el exministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto.

“¿Control de precios? ¿O menos discursos absurdos en un balcón? Menos esquizofrenia climática, menos destrucción de la confianza inversionista. Conclusión: menos Petro y su manicomio”, señaló la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Eliminó el trino, pero cuando un ignorante no conoce de economía ni de historia, sale con este tipo de estupideces. Por eso ya ni los recicladores le creen. Petrista promedio…”, señaló Polo Polo.

“Lo borró Inti Asprilla, pero todos sabemos que el fracasado control de precios aplicado en Argentina es lo que busca el Gobierno nacional”, cuestionó el abogado de derecha Daniel Briceño.