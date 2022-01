Confidenciales Líderes de la Coalición Centro Esperanza sorprendidos con la decisión de Luis Gilberto Murillo

Como un baldado de agua fría les cayó a los políticos de esta coalición la decisión del exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, de no ser parte de la Centro Esperanza, sobre la que ya estaba todo dado para su ingreso.

Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Jorge Enrique Robledo le dedicaron videos pidiéndole a Murillo que reconsidere su decisión. Sergio Fajardo también expresó su sorpresa por el cambio de planteamiento.

Los de la Centro Esperanza recalcaron que esta semana se había aprobado el ingreso del exgobernador para participar en la coalición de la Centro Esperanza.

Murillo expresó su molestia porque hubo comentarios internos de que ocho candidatos ya eran muchos, sumando el ingreso de Íngrid Betancourt esta semana. Murillo reclamó en su carta si esa queja tiene que ver con su entrada y la de la exsecuestrada de las FARC.

Juan Manuel Galán también lamentó que no ingresara Murillo, pero a la vez propuso que solo queden tres candidatos, porque precisamente considera que tantos aspirantes no le hace bien a la alianza de la centroizquierda que aún no mueve fibras. Robledo aseguró que si hay que decantar candidatos, no se trata de una decisión en contra de Murillo.