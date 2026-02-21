Confidenciales

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería”: Sergio Fajardo lanza crítica

El aspirante a la Presidencia se refirió a un posible caso de compra de votos en Aguachica, Cesar.

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 3:27 p. m.
El candidato presidencial Sergio Fajardo habló por la polémica de los carrotanques en Colombia.
El candidato presidencial Sergio Fajardo, quien va directo a la primera vuelta el próximo 31 de mayo, se refirió este sábado 21 de febrero a un tema que ha causado polémica en Colombia en los últimos años y que hoy vuelve a abrir el debate.

Se trata de los carrotanques de agua potable, los cuales calificó como un “símbolo de la corrupción y la politiquería”, en medio de una campaña presidencial que ha estado bastante polarizada.

En un video difundido por la campaña del candidato, se observa en una primera imagen al presidente de la República, Gustavo Petro, decir: “¿Cómo así que politiqueros comprando votos con el agua potable? Por eso mueren los niños y las niñas”.

Posteriormente, entra en acción el aspirante a la Presidencia haciendo una crítica a la politiquería y la corrupción con el agua de las comunidades, y se refiere específicamente al escándalo de la UNGRD y a campañas políticas.

“Los carrotanques en Colombia se han convertido en un símbolo de la corrupción y la politiquería. Primero, el escándalo de la UNGRD y cómo se robaron la plata para comprar congresistas”, destacó.

Este escándalo ya tiene a varias personas en la cárcel, entre ellas exfuncionarios que hicieron parte del círculo cercano al presidente Petro y que están respondiendo ante la justicia.

Y ahora en Aguachica, Cesar, los del otro extremo utilizan carrotanques llenos de agua para comprar votos. ¿Cómo les parece esa política? Toman agua de los hidrantes públicos de todos y la llevan a los barrios que tienen necesidades a hacerles un favor y los obligan a llenar planillas”, denunció.

“Eso es como abusar de la gente; venga, yo le llevo agua, pero regáleme el voto. Eso no debe ser así. Roban y después van a repartir migajas para que la gente les quede agradecida. Ahí está la gran trampa de la corrupción y la tenemos que acabar en Colombia”, insistió.

