Lucía Bastidas califica a Claudia López de mentirosa y le pide respetar la independencia judicial

Una vez más, la concejal Lucía Bastidas lanzó duras críticas contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por las intervenciones que ha hecho sobre el operador del relleno sanitario Doña Juana.

En el Congreso de la República, la alcaldesa habló sobre el fallo y los árbitros que tendrán que definir después de Semana Santa sobre si dicho operador tiene razón en sus pretensiones cercanas al billón de pesos y si estos recursos saldrán finalmente de las arcas de la capital.

Se trata de una disputa arbitral entre la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) y la empresa Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana S. A. E. S. P.

“Este fallo, este nuevo tribunal no solamente avoca el conocimiento de un tema ya juzgado. Yo respeto profundamente a las autoridades judiciales, pero me parece que esto requería comprensión de lectura, ni siquiera un profundo conocimiento del derecho… comprensión de lectura. Esta es una controversia jurídica sobre un tema ya fallado, para eso no hay que ser doctor en derecho”, dijo la alcaldesa.

El nombramiento de los árbitros para el segundo tribunal se basó en la ley 1563 de 2012 que establece plazos y condiciones para el desarrollo de las controversias de la justicia arbitral y @juridicadistri conoce las condiciones. Mentirosa ‼️ — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) March 29, 2023

Por esa razón, para muchos, esas declaraciones de la alcaldesa Claudia López fueron interpretadas como una indebida presión al tribunal de arbitramiento y que podría afectar los intereses de la capital.

La concejal Lucía Bastidas lamentó en sus redes sociales las referencias hechas por la alcaldesa frente al papel que desempeñan los jueces que integran este tribunal de arbitramento. “Claudia, no mientas, el nombramiento de los árbitros se basó en la ley. ¡Mentirosa!”, subrayó la concejal Bastidas.

Según Bastidas, esta no es la primera vez que Claudia López cuestiona el papel de los jueces porque, a finales del año pasado, el presidente del Tribunal de Bogotá, el magistrado Hugo Alexánder Ríos, asumió la defensa de los jueces de garantías luego de que la alcaldesa reprochara públicamente sus decisiones en relación con integrantes de bandas delincuenciales en la capital.