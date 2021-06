Confidenciales Margarita Rosa de Francisco, con “tusa” por Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, levantó una polvareda este martes tras responsabilizar a la izquierda, a Gustavo Petro y a la derecha de la crisis por la que atraviesa el país. La mandataria no hizo ningún ejercicio de autocrítica.

López le pidió a Petro que “no incendie más el país” y que no use más a los jóvenes como “carne de cañón” en la protesta, una frase que no cayó bien entre los seguidores de la Colombia Humana que le reclamaron con vehemencia por sus señalamientos.

La actriz Margarita Rosa de Francisco, quien apoya a Petro, cuestionó a la alcaldesa y dejó ver que está desencantada. “Mi ‘tusa’ por la Claudia López que me sedujo con su gesta como congresista está como para meterle una tanda triple de Julio Jaramillo, Darío Gómez y Alci Acosta”.

Mi tusa por la @ClaudiaLopez que me sedujo con su gesta como congresista está como para meterle una tanda triple de Julio Jaramillo, Darío Gómez y Alci Acosta. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 22, 2021

En medio de la interacción con sus seguidores, Margarita Rosa les pidió a algunos que le ayudaran “a cargar con esta pena”. Incluso, a uno de ellos le sugirió “un aguardiente sencillo con cara doble”.