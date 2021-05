Confidenciales María Fernanda Cabal asegura que el Comité del Paro sigue órdenes de Santos

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal compartió un trino relacionado con el paro nacional que despertó cientos de reacciones en redes sociales.

La senadora afirmó que en el paro estarían amenazando a los comerciantes y trabajadores por no producir y añadió que estas acciones no eran rechazadas por el Comité del Paro que, según ella, estaría bajo las órdenes de Juan Manuel Santos.

“Amenazar comerciantes por no marchar, amenazar trabajadores de fincas para no producir, son acciones criminales y NO VEO al Comité del Paro (bajo órdenes de Santos) rechazándolas. Señalar a las autoridades de asesinos es ocultar su propia responsabilidad. #inversionRevolucionaria”, dice el trino.

Esta no es la primera vez que Cabal se refiere al paro nacional, ya que también publicó un trino que dice “No hay que parar ante cualquier perro que ladre”, mensaje que causó también indignación entre los internautas.