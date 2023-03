Confidenciales Mario Hernández lanzó fuerte pulla al Gobierno Petro: “Como vamos, no se volverá a votar por la izquierda”

Confidenciales Mario Hernández lanzó fuerte pulla al Gobierno Petro: “Como vamos, no se volverá a votar por la izquierda”

El panorama político, social y económico se ha puesto cada vez más complejo en las últimas semanas en el país, pero no solamente aquí, sino también en la región, dado que hay una crisis económica inminente, lo que se ha evidenciado en la inflación no sólo de Colombia, sino también, por ejemplo, en los Estados Unidos.

Pero llevando la lupa para evaluar específicamente el país, es posible encontrar que, producto de la desaceleración, el consumo en los hogares cayó, ya que son pocos los colombianos que quieren endeudarse por las altas tasas de interés, el comercio no repunta y, por ejemplo, este año se desplomaron hasta un 20,2 % las matrículas de carros nuevos.

El mayor obstáculo del Gobierno ha sido no poder contener la inflación, que se ubica en el 13,28 %, por lo que el costo de vida para la gente se ha disparado, con un fuerte impacto en el sector de los alimentos.

En ese mismo hilo, el desempleo sigue siendo un dolor de cabeza y llegó al 13,7 %, y el aumento del precio de la gasolina también ha golpeado el bolsillo, al igual que la volatilidad del dólar. La noticia económica más reciente, de hecho, tiene prendidas las alarmas: el mercado de vivienda de interés social se desplomó 64 %, con las graves consecuencias que ello traerá.

Entre tanto, el periodista Luis Carlos Vélez, el sábado 18 de marzo, en su columna de opinión, citó un análisis realizado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo) por el periodista Fareed Zakaria, en The Washington Post, y lo compara con la administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Vélez manifiesta que “el presidente Petro, como Amlo, no ha logrado enfrentar a los carteles de la droga y que, hoy por hoy, el país registra sus niveles más altos de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Así como “la estrategia se llama ‘Más abrazos y menos balazos’ y en Colombia la bautizaron ‘la paz total’. Dos iniciativas que buscan bajar los niveles de violencia suavizando las penas, sacando gente de la cárcel, perdonando narcos y delincuentes, y debilitando a las FF. AA., que combaten el crimen organizado”.

Como vamos no se volverá a votar por la izquierda ! Nos quedan 40 meses ojalá con buenos resultados mediremos el crecimiento del PIB pero no con más impuestos con productividad — Mario Hernandez (@marioherzam) March 19, 2023

Sobre la columna de opinión de Luis Carlos, el reconocido empresario textil Mario Hernández comentó que los electores no volverían a votar por ideales de izquierda: “¡Cómo vamos, no se volverá a votar por la izquierda! Nos quedan 40 meses ojalá con buenos resultados mediremos el crecimiento del PIB pero no con más impuestos (sino) con productividad” (sic).