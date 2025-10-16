Confidenciales
Mauricio Lizcano ya tiene un millón de firmas para avalar su candidatura presidencial
El exministro del Gobierno de Gustavo Petro asegura que su candidatura es independiente.
El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, alcanzó la cifra de un millón de firmas recogidas para avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026, con las que busca inscribirse como candidato independiente.
“Un millón de colombianos han firmado por nuestra candidatura a la Presidencia. Hoy recuerdo con mucha felicidad cada calle que he visitado, cada vereda que he recorrido, cada ciudad a la que he viajado escuchando propuestas”, destacó Lizcano.
El precandidato aseguró que ha recibido abrazos, pero también críticas, en medio del proceso y señaló que está trabajando fuerte con su equipo de voluntarios para inscribir su aspiración a la Casa de Nariño.
“La unidad, los sueños de los colombianos, el trabajo en equipo y resolver los problemas han sido la mayor motivación para esta campaña presidencial. A todos, colombianos y colombianas, muchas gracias”, afirmó Lizcano. El precandidato presentó este hito en su campaña como su “primer millón”.
