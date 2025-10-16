Suscribirse

Mauricio Lizcano ya tiene un millón de firmas para avalar su candidatura presidencial

El exministro del Gobierno de Gustavo Petro asegura que su candidatura es independiente.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 1:51 p. m.
Mauricio Lizcano inscribió el comité promotor para recoger firmas.
Mauricio Lizcano quiere presentar su candidatura a la Presidencia con las firmas que está recogiendo en las calles. | Foto: Prensa Mauricio Lizcano

El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, alcanzó la cifra de un millón de firmas recogidas para avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026, con las que busca inscribirse como candidato independiente.

“Un millón de colombianos han firmado por nuestra candidatura a la Presidencia. Hoy recuerdo con mucha felicidad cada calle que he visitado, cada vereda que he recorrido, cada ciudad a la que he viajado escuchando propuestas”, destacó Lizcano.

Contexto: “Nadie del Gobierno Petro me atendió una llamada”: exministro Mauricio Lizcano habló con SEMANA tras amenaza de muerte contra su padre

El precandidato aseguró que ha recibido abrazos, pero también críticas, en medio del proceso y señaló que está trabajando fuerte con su equipo de voluntarios para inscribir su aspiración a la Casa de Nariño.

“La unidad, los sueños de los colombianos, el trabajo en equipo y resolver los problemas han sido la mayor motivación para esta campaña presidencial. A todos, colombianos y colombianas, muchas gracias”, afirmó Lizcano. El precandidato presentó este hito en su campaña como su “primer millón”.

