El precandidato a la Presidencia, Mauricio Lizcano, alcanzó la cifra de un millón de firmas recogidas para avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026, con las que busca inscribirse como candidato independiente.

“Un millón de colombianos han firmado por nuestra candidatura a la Presidencia. Hoy recuerdo con mucha felicidad cada calle que he visitado, cada vereda que he recorrido, cada ciudad a la que he viajado escuchando propuestas”, destacó Lizcano.

El precandidato aseguró que ha recibido abrazos, pero también críticas, en medio del proceso y señaló que está trabajando fuerte con su equipo de voluntarios para inscribir su aspiración a la Casa de Nariño.

“La unidad, los sueños de los colombianos, el trabajo en equipo y resolver los problemas han sido la mayor motivación para esta campaña presidencial. A todos, colombianos y colombianas, muchas gracias”, afirmó Lizcano. El precandidato presentó este hito en su campaña como su “primer millón”.