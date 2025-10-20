Suscribirse

Confidenciales

Ministerio de Vivienda y Gobernación del Guaviare entregaron acueducto rural de Las Damas, en el municipio de Calamar

Con una inversión de más de 2.231 millones de pesos, 370 habitantes pasaron de no contar con agua potable a disfrutar del servicio en sus hogares las 24 horas del día.

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 10:37 p. m.
Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare.
Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare. | Foto: Ministerio de Vivienda

Con una inversión superior a 2.231 millones de pesos, el Gobierno Nacional entregó oficialmente el acueducto rural de la vereda Las Damas, en Calamar (Guaviare), beneficiando a 379 habitantes, incluidos 150 estudiantes de la institución educativa local. El proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con apoyo de la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de Calamar.

Contexto: El alcalde de Calamar narra el ataque que sufrió: “Casi asesinan a mi madre y a mi hermano. Mataron a mi mascota”
Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare.
Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare. | Foto: Ministerio de Vivienda

Durante el acto, el viceministro de Agua, Edward Libreros, destacó que esta obra “lleva bienestar y dignidad a las comunidades, porque el acceso al agua potable significa salud y desarrollo”. Según el funcionario, el nuevo sistema eleva la cobertura del 0 al 100 por ciento y garantiza suministro continuo las 24 horas.

Para los habitantes, la entrega representa un cambio histórico. “Este proyecto nos trae paz y dignidad como personas. Ahora mis hijos pueden tomar agua de la llave sin enfermarse”, afirmó Ninfa Gordillo, una de las beneficiarias.

Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare.
Inauguración del acueducto de Las Damas, Guaviare. | Foto: Ministerio de Vivienda

Calamar hace parte de los municipios PDET, por lo que la obra también simboliza un paso hacia la consolidación de la paz territorial. En el mismo evento, el viceministro y el gobernador Yeison Rojas anunciaron recursos por 3.601 millones de pesos para construir el acueducto del centro poblado de Cerritos, en El Retorno.

En total, el Ministerio de Vivienda ha invertido más de 45.000 millones de pesos en Guaviare en proyectos de agua, saneamiento y vivienda, beneficiando a más de 8.000 personas y reafirmando el compromiso del Gobierno con el cierre de brechas rurales.

