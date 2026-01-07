Sigue la confrontación política en Colombia por cuenta de la captura de Nicolás Maduro. En esta oportunidad, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, arremetió contra los hijos de Juan Manuel Santos.

El hijo mayor de Uribe mencionó a los familiares del exmandatario en una publicación de X, donde un usuario señaló a Santos de, supuestamente, haber validado y sostenido al dictador durante su paso por la Casa de Nariño.

“Muchachos, Martín Santos, Esteban Santos. Su papá fue un aliado de Maduro, le ayudó a prolongarse y cambió para mal la política antidroga de Colombia. No es ‘odio’. Es una responsabilidad objetiva y real”, mencionó Uribe.

Esteban Santos lo refutó: “El país está mamado de la pelea Santos - Uribe. Es patético e infantil que, con la crisis que estamos atravesando, estemos nosotros en estas. Ud. (usted) puede insistir en lecturas acomodadas; yo puedo refutarlas, pero es lo último que Colombia necesita hoy”.

No es la primera vez que los hijos de los expresidentes se enfrentan por medio de redes sociales. Recientemente, Tomás Uribe también aseguró que la dictadura venezolana se habría extendido en el tiempo gracias a Juan Manuel Santos.

“La narcodictadura tuvo una década más de vida gracias a la legitimación que le dio Juan Manuel Santos, quien además cambió la política antidrogas de Colombia y canceló la erradicación aérea. Él es responsable”, dijo Uribe.

Los Santos respondieron. Lo hizo Martín: “Imagínense uno madrugar un domingo y lo primero es coger el celular para mentir y destilar odio. Pobre alma”.