Nuevo choque entre Tomás Uribe y los hijos de Juan Manuel Santos: “Su papá fue aliado de Maduro”

El hijo del dirigente del Centro Democrático envió un fuerte mensaje a Martín y Esteban Santos.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 9:36 p. m.
Tomás Uribe, Esteban Santos y Martín Santos.
Tomás Uribe, Esteban Santos y Martín Santos. Foto: Semana/Estebansantos10/Semana.

Sigue la confrontación política en Colombia por cuenta de la captura de Nicolás Maduro. En esta oportunidad, Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, arremetió contra los hijos de Juan Manuel Santos.

El hijo mayor de Uribe mencionó a los familiares del exmandatario en una publicación de X, donde un usuario señaló a Santos de, supuestamente, haber validado y sostenido al dictador durante su paso por la Casa de Nariño.

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: “No cambiamos de patria”

“Muchachos, Martín Santos, Esteban Santos. Su papá fue un aliado de Maduro, le ayudó a prolongarse y cambió para mal la política antidroga de Colombia. No es ‘odio’. Es una responsabilidad objetiva y real”, mencionó Uribe.

Esteban Santos lo refutó: “El país está mamado de la pelea Santos - Uribe. Es patético e infantil que, con la crisis que estamos atravesando, estemos nosotros en estas. Ud. (usted) puede insistir en lecturas acomodadas; yo puedo refutarlas, pero es lo último que Colombia necesita hoy”.

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

“Está escondido”: el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

No es la primera vez que los hijos de los expresidentes se enfrentan por medio de redes sociales. Recientemente, Tomás Uribe también aseguró que la dictadura venezolana se habría extendido en el tiempo gracias a Juan Manuel Santos.

“La narcodictadura tuvo una década más de vida gracias a la legitimación que le dio Juan Manuel Santos, quien además cambió la política antidrogas de Colombia y canceló la erradicación aérea. Él es responsable”, dijo Uribe.

Tomás Uribe, el hijo de Álvaro Uribe, no suelta al expresidente Juan Manuel Santos: “Engañó al mundo entero”

Los Santos respondieron. Lo hizo Martín: “Imagínense uno madrugar un domingo y lo primero es coger el celular para mentir y destilar odio. Pobre alma”.

