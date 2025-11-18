Tomás Uribe, el hijo de Álvaro Uribe, no suelta al expresidente Juan Manuel Santos: “Engañó al mundo entero”

Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no suelta al expresidente Juan Manuel Santos, con quien su padre ha tenido profundas diferencias políticas.

En esta oportunidad, Uribe Moreno le halló la razón a Felipe Zuleta, el periodista que concedió una entrevista en la más reciente edición impresa de revista SEMANA, y lanzó fuertes críticas contra el nobel de Paz.

“Razón tiene Felipe Zuleta. Juan Manuel Santos es responsable de la ola de narcotráfico que vive Colombia. Engañó a los que votaron ‘sí’ y al mundo entero”, escribió textualmente Tomás Uribe en sus redes sociales.

Álvaro Uribe y su hijo Tomás. | Foto: SEMANA

Y es que el reconocido analista político culpó al expresidente Santos y a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 de gran parte de lo que está ocurriendo en materia de orden público en Colombia.

El integrante de Blu Radio dijo que el exmandatario tenía la certeza de que todo lo que se prometió no se cumpliría, y que sencillamente se quiso desarmar a la guerrilla para anunciarle al mundo el final de un conflicto que en 2025 está más fuerte que en aquella época.

Juan Manuel Santos y Felipe Zuleta. | Foto: SEMANA

“Santos sabía que el acuerdo era incumplible, que el Estado no lo iba a ejecutar. Quienes votamos en el plebiscito hoy nos sentimos engañados, porque Santos decía que los guerrilleros no iban a llegar al Congreso, que tenían que ganarse la elección y que no tendrían beneficios, y mire. Todo esto arrancó con las mentiras de Santos y el proceso de paz. Juan Manuel Santos no le ha dado explicación a este país del daño tan brutal que le hizo ese Acuerdo de Paz a Colombia”, afirmó Zuleta.

Por esa razón, cree que en algún momento Santos debería contarle la verdad al país y explicar por qué concedió tantos beneficios a los integrantes de las Farc.

“Solo querían el desarme y quitarle la bandera internacional a la guerrilla, pero todos sabían que no se podía cumplir con nada. Santos es maquiavélico, frío, calculador y él sabía todo. A él no le gusta que uno diga esto”.

Volviendo a Tomás Uribe, esta no es la primera vez que arremete contra Santos.

Felipe Zuleta Lleras se va de frente contra el presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Recientemente, señaló al expresidente de estar detrás de la investigación judicial que tuvo Uribe Vélez por supuesta manipulación de falsos testigos, y en 2020, en una entrevista que el joven empresario concedió a SEMANA, lanzó fuertes palabras contra el nobel. “Los ocho años de Santos en el gobierno fueron un retroceso absoluto”, resumió.