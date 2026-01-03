Política

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: “No cambiamos de patria”

La respuesta de Petro apela a la noción de bandera como identidad nacional.

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de enero de 2026, 9:47 p. m.
El presidente le respondió esto en un trino. Foto: Presidencia/Montaje:SEMANA

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses desató este sábado, 3 de enero, una ola de reacciones en la política latinoamericana.

Entre los mensajes más fuertes estuvo el del empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, quien en su cuenta de X celebró la operación y escribió “¡Que viva Trump y que vivan los Estados Unidos de América! … Faltan Cepeda, Petro y Santos, los socios colombianos de Maduro, los responsables del auge en producción de cocaína”.

Horas después, el presidente Gustavo Petro publicó en X una respuesta dirigida a Tomás Uribe: “Me pregunto si hay que cambiar la bandera, amigo Tomas. Porque yo le grito viva a mi pueblo y a mi bandera. Con los extraños, el diálogo es lo que ofrecemos, pero no cambiamos de Patria”.

En las dos publicaciones se reflejan sus posturas completamente opuestas y hasta de ataques, la celebración directa de la intervención estadounidense por parte de Uribe y la respuesta defensiva y simbólica del presidente Petro, que apela a la soberanía y a la noción de bandera como identidad nacional.

“¿Plata o plomo?”: Elon Musk le responde con dureza a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles

¿Qué pasó en Venezuela?

En la madrugada de este 3 de enero, el régimen de Nicolás Maduro denunció lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra territorio venezolano. A través de un comunicado oficial difundido por el canal estatal VTV, el Gobierno aseguró que se registraron ataques en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el texto, las acciones habrían tenido como blanco “localidades civiles y militares” y constituirían una violación de la Carta de las Naciones Unidas. El régimen anunció la activación inmediata de planes de defensa nacional y decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el país.

Personas cercanas a Nicolás Maduro habrían colaborado con EE. UU. para lograr su captura, tras la oferta de millonaria recompensa

En el mismo pronunciamiento, el Ejecutivo venezolano atribuyó a Washington la intención de apoderarse de recursos estratégicos, como el petróleo y los minerales, y llamó a la movilización popular. Además, informó que llevará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.

Horas después del anuncio de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al mandatario colombiano durante una rueda de prensa ofrecida en Mar-a-Largo, en Florida. En sus declaraciones, el jefe de Estado norteamericano reiteró señalamientos contra Petro relacionados con el narcotráfico y advirtió que debía cuidarse.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró que no estaba “preocupado” con que las Fuerzas Militares norteamericanas intentaran arrestarlo, al igual que Maduro.

Noticias Destacadas