Confidenciales “Ojo con jugar con candela”: fuerte advertencia de Juan Fernando Cristo sobre supuesto golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro

Este miércoles 7 de diciembre se desató una fuerte crisis institucional en Perú después de que el presidente Pedro Castillo fuera capturado por la Policía y destituido de su cargo por ordenar de manera unilateral el cierre del Congreso de la República del vecino país.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el senador Miguel Uribe Turbay no se quedó callado ante este hecho y aseguró que lo que pasó en la nación inca es un ejemplo de lo que debería hacer el Congreso en Colombia, en caso de que la democracia y la libertad estén en riesgo.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso, cuando están en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, precisó.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, por su parte, no dejó pasar por alto las declaraciones del congresista del Centro Democrático, quien actualmente es uno de los líderes de la oposición, y señaló que la situación que vive Perú es muy diferente a la de Colombia.

“Hay que tener cuidado con las palabras, Miguel. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. No creo que eso es lo que quiera para Colombia. Ojo con jugar con candela. En Colombia el Congreso no puede sacar a un Presidente solo por no estar de acuerdo con sus políticas”, puntualizó el exfuncionario.

Hay que tener cuidado con las palabras Miguel.Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. No creo que eso es lo que quiera para Colombia.Ojo con jugar con candela.En Colombia el Congreso no puede sacar a un Presidente solo por no estar de acuerdo con sus políticas. https://t.co/mVIkj1ILza — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) December 8, 2022

Cabe mencionar que para los líderes del Pacto Histórico, principalmente para Gustavo Bolívar y Roy Barreras, la publicación de Uribe Turbay sugiere que en Colombia haya un golpe de Estado en contra del presidente Gustavo Petro.