Confidenciales Pastrana a Petro: “Confiésele al país qué pactó con el paramilitar Carlos Castaño”

El expresidente de Colombia en el período 1998-2002, Andrés Pastrana Arango, nuevamente arremetió contra el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras la entrevista en SEMANA, donde se le preguntó por su visita al ex jefe paramilitar, Carlos Castaño, a lo que este respondió con evasivas.

El exmandatario publicó en su cuenta oficial de Twitter un trino donde cuestiona un pacto de Petro con el paramilitarismo.

Petro:

La versión de su visita clandestina a Carlos Castaño en @RevistaSemana no se la cree nadie.

¿Confiésele al país qué pactó con el paramilitar?

Por mucho menos que eso hay políticos purgando años de cárcel. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 15, 2022

El expresidente hizo este cuestionamiento con base a la respuesta que Gustavo Petro dio a SEMANA sobre sus presuntas visitas clandestinas con Carlos Castaño, a lo que el candidato a la Presidencia respondió:

“Castaño está muerto, o sea que es un imposible físico. A menos de que estén pensando, ante tal adoración del narcotráfico, que resucitó al tercer día y le ponen velas. Pero yo fui, como lo dije en mi libro, para que no me mataran. Fui con una funcionaria del Estado a mi lado, que oyó y vio todo lo que dije. Básicamente, era defender mi vida. Eso es cierto”, dijo Petro.

En este sentido, para Pastrana hay algo oculto que el candidato de la izquierda no quiere revelar. No obstante, el expresidente señaló que entre Petro y los paramilitares hay un pacto, del cual no hay información o conocimiento.