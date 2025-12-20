Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

La semana pasada se adelantó la ceremonia de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Viera, donde se analizaron más de siete mil propuestas de poesía que llegaron desde todo el país.

Sin embargo, tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras tras el minucioso proceso de lectura y revisión de los poemas presentados.

El primer puesto fue para Johana Marcela Rozo, de Pamplona, Norte de Santander. Es gestora cultural, productora y locutora y lleva más de dos décadas escribiendo.

Isabella Pizarro de 17 años y de Palmira, Valle del Cauca, quedó en el segundo lugar con un poema que mostró las heridas que nos forman y la belleza que surge de ellas.

En el tercer lugar quedó Brenda Katerine Pérez de Ipiales, Nariño. Es la fundadora de ‘She is Control: mujeres leyendo’.

“Los poemas seleccionados como ganadores contienen desde sus propuestas diversas las vertientes tan necesarias en la poesía, tales como manejo y conocimiento del lenguaje y del necesario monólogo interior, a través de metáforas e interioridades que constituyen algunos de los rasgos primordiales del hallazgo poético”, dijo Amparo Inés Osorio, una de las jurados del premio. También la acompañaron como jurados Zavier Hernández Buelvas, periodista y editor; y Federico Díaz-Granados, poeta, ensayista y divulgador cultural.

Además se entregó mención de honor a Lina María Vidal, David Orlando Martínez, Carlos Alberto Martínez, Magda Lorena Escorcia, Juan Sebastián Ordoñez, María Camila López y María Fernanda Claro.