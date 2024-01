Presidente del Senado responde a investigación de la Corte Suprema: “Mis acciones se han apegado a los más altos principios éticos”

El presidente del Senado, Iván Name, se pronunció este lunes, 22 de enero, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrirle investigación preliminar por presuntos vínculos con la banda conocida como Los Rastrojos Costeños, conformada en su mayor parte por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la decisión, la Sala consideró que existen testimonios que vinculan directamente a Name de haber buscado una alianza con esta organización criminal. Situación por la cual se ordenó la práctica de pruebas con el fin de certificar esto.

“He conocido por versiones periodísticas que la Sala de Instrucción de la honorable Corte Suprema de Justicia adelanta actuaciones relacionadas con una declaración de un tercero realizada hace una década. En mis más de cuarenta y cinco años de vida pública todas mis acciones se han apegado a los más altos principios institucionales y éticos. Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre, para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular”, dijo.