Presidente Gustavo Petro recordó cuando Jane Goodall lo visitó en la Alcaldía de Bogotá

La británica, quien era considerada pionera en el estudio de los chimpancés, falleció este miércoles a los 91 años.

Redacción Confidenciales
2 de octubre de 2025, 2:20 a. m.
Presidente Gustavo Petro y Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés. | Foto: Presidencia de la República - AFP

El presidente Gustavo Petro hizo una mención especial a Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés y figura icónica de las causas ambientales, quien murió este miércoles, 1 de octubre.

El jefe de Estado publicó un trino en su cuenta personal de X donde recordó cuando Jane Goodall lo visitó en la Alcaldía de Bogotá.

“Jane Goodall ha muerto, me visitó cuando era alcalde para felicitar el trabajo hecho en la alcaldía en la defensa de los animales”, escribió.

Ante esta lamentable noticia, el mandatario de los colombianos aprovechó el momento para sacar pecho: “El país ha avanzado en el querer de la científica más conocedora de los simios en el mundo. Debe avanzar más”.

