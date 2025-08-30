Procuraduría abre investigación contra la mesa directiva del Concejo de Neiva. Esto pasó

La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria en contra de Juan Carlos Parada, presidente del Concejo de Neiva; Miller Osorio Montenegro, primer vicepresidente; y de Jesús Andrés Garzón, segundo vicepresidente por presuntas irregularidades en un proceso de convocatoria pública.

En el documento del Ministerio Público se asegura que se debe determinar si hubo o no posibles irregularidades en la convocatoria para seleccionar una institución educativa superior que se encargaría de las pruebas para elección de cargos clave en el Concejo de Neiva para la vigencia de 2026.

“Se alega que la mesa directiva del Concejo habría limitado injustificadamente la participación de oferentes, al imponer condiciones no contempladas y al restringir la presentación de propuestas físicas solo a la ventanilla única del Concejo”, dice el documento de la Procuraduría.