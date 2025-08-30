Suscribirse

Procuraduría abre investigación contra la mesa directiva del Concejo de Neiva. Esto pasó

El Ministerio Público dio a conocer las razones de su decisión y se ordenó una práctica de pruebas.

Redacción Confidenciales
30 de agosto de 2025, 10:17 p. m.
Procuraduria General
Fachada Procuraduria General de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES

La Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación disciplinaria en contra de Juan Carlos Parada, presidente del Concejo de Neiva; Miller Osorio Montenegro, primer vicepresidente; y de Jesús Andrés Garzón, segundo vicepresidente por presuntas irregularidades en un proceso de convocatoria pública.

En el documento del Ministerio Público se asegura que se debe determinar si hubo o no posibles irregularidades en la convocatoria para seleccionar una institución educativa superior que se encargaría de las pruebas para elección de cargos clave en el Concejo de Neiva para la vigencia de 2026.

“Se alega que la mesa directiva del Concejo habría limitado injustificadamente la participación de oferentes, al imponer condiciones no contempladas y al restringir la presentación de propuestas físicas solo a la ventanilla única del Concejo”, dice el documento de la Procuraduría.

En principio la investigación tendría una duración estimada de seis meses y se ordenó una recolección de pruebas, testimonios, documentos oficiales, grabaciones de sesiones, reglamentos, entre otros, para determinar si la queja presentada tiene sustento.

