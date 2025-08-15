El pronóstico del clima para el puente del 16, 17 y 18 de agosto de 2025 en Colombia: “no estará asociado con el huracán Erin”

Sábado 16 de agosto

Se espera una reducción de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional, especialmente, en las regiones Orinoquía, Amazonía y Caribe. Las lluvias más intensas se esperan en amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

Lluvias de menor intensidad se prevén en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas, principalmente sobre su área marítima.

Domingo 17 de agosto

Este día, se espera un ligero incremento de las lluvias con respecto al día anterior. Esto concentrando en las regiones Orinoquía, Amazonía y Andina. Mientras que, en las regiones Caribe y Pacífica, se estima una ligera reducción de las precipitaciones.

Son probables las lluvias intensas con tormentas eléctricas aisladas en Cesar, sur de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, oriente de Chocó y Santander, occidente de Valle del Cauca y Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, Vichada, Guainía, oriente de Guaviare, Caquetá, Vaupés y en el sur de Meta y Amazonas. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé una ligera disminución en la nubosidad y las precipitaciones.

Lunes 18 de agosto

El día festivo, se estima una moderada reducción de las lluvias en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Mientras que, se incrementarán en la Caribe y norte de la Andina. Los mayores acumulados de lluvias se esperan en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la región de La Mojana.

Igualmente, en amplios sectores departamentales al sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Santander. Lluvias de menor intensidad se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Vichada y Caquetá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima predominio de tiempo seco.

Recientemente, sobre el oriente de las Antillas Menores, se ha transformado en huracán el sistema ciclónico Erin, que presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, con una presión mínima central de 996 hPa y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad cercana a los 30 km/h.

El pronóstico indica que no tendrá afectación directa sobre Colombia, pero puede presentarse un incremento de las lluvias entre este viernes y sábado en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico; asociado principalmente a fenómenos de carácter local y regional. Es posible que también se registren algunos incrementos de lluvias en los departamentos de los Santanderes, Antioquia y áreas costeras del Pacífico colombiano.

Viernes 15 de agosto

Iniciando el fin de semana, en el territorio nacional se espera abundante nubosidad con precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias más fuertes con posibles tormentas eléctricas aisladas, se prevén en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, norte y occidente de la Andina y al oriente de la Orinoquía y la Amazonía.