¿Qué hacía un megáfono en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se debatía la reforma laboral?

‘No me eligieron para agachar la cabeza’, dijo el representante Óscar Villamizar, para explicar la razón por la cual, en vez de los micrófonos que tiene cada una de las curules en la Cámara de Representantes, tomó un megáfono para hacerse oír.

Era el debate de la reforma laboral del día 7 de octubre, cuando se estaba debatiendo el polémico artículo 18 del proyecto de ley, algunos parlamentarios sentían que no eran escuchados, que el tiempo que les daban no era suficiente o que no estaban aceptando apelaciones. Esto, a juicio de Villamizar, está en las normas establecidas para los debates del Congreso de la República.